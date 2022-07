‘É um problema dele’, diz Silvia Abravanel sobre desabafo de Tiago

Silvia, 51, também contou em entrevista ao podcast “O Programa de Todos os Programas” que algumas de suas irmãs são mais próximas de outras, mas que isso é normal

Parece que o clima na família Abravanel continua tenso entre o neto do patriarca Silvio Santos, Tiago, e o restante do clã. Filha número 2 , Silvia Abravanel criticou o ator e cantor que tinha revelado ser distante dos parentes assim que deixou o ‘Big Brother Brasil 22″, na Globo, no final de fevereiro. “Na verdade, eu não assisti ao programa, então não sei o que ele falou dentro e fora. Mas, é a opinião dele e isso é um problema dele e não meu”, disse a ex-apresentadora do extinto programa infantil “Bom Dia & Cia”.

Silvia, 51, também contou em entrevista ao podcast “O Programa de Todos os Programas” que algumas de suas irmãs são mais próximas de outras, mas que isso é normal: “Morei com as minhas irmãs, saí de casa e elas têm mais ou menos todas a mesma idade. A gente tem o nosso grupo, conversamos, quando tem uma briga todas nos unimos, mas não somos uma família margarina”, admitiu ela que já recebeu ataques pelo fato de ser filha adotiva de Silvio Santos e ter um programa na emissora do pai.

“Falaram da minha adoção, que não era para eu esquecer que era adotiva, coisas pessoais sabe? Eu tenho orgulho de ser adotiva! Mas não joga isso como uma coisa ruim para minha vida. Não se meta na minha pessoal, entende? Então as pessoas já foram cruéis comigo”, explicou Silvia.

A ex-apresentadora do SBT, que recentemente assumiu romance com o cantor sertanejo Gustavo Moura, revelou que já quis trabalhar com medicina veterinária, no entanto, Silvio Santos a impediu. “Ele tentou bloquear de todas as maneiras, porque queria que eu continuasse com ele na TV”, disse.