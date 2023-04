Drake Bell é encontrado pela polícia horas após ser dado como desaparecido

Fontes policiais locais não esclareceram onde o ator foi localizado ou porque ele poderia estar em perigo, como havia sido divulgado

São Paulo – SP

Drake Bell, cantor e ator que ficou conhecido por ter atuado na série “Drake and Josh” (2004-2007), do canal Nickelodeon, foi encontrado horas após ser dado como desaparecido pelo departamento de polícia da Flórida. Nas rede sociais, as autorizados informaram que estão em contato com ele, que está bem e seguro.



Segundo o site americano TMZ, fontes policiais locais não esclareceram onde o ator foi localizado ou porque ele poderia estar em perigo, como havia sido divulgado. Uma testemunha disse ao veículo que viu Drake passeando com o filho na terça-feira (11), um dia antes do ocorrido.



As buscas começaram após ele ser visto pela última vez na noite de quarta-feira (12), conduzindo um veículo cinza em um bairro no estado americano da Flórida.