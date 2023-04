Dia de terror na Globo, jornalistas Jaime Júnior e Giovana Teles são demitidos da emissora

Eles são apenas dois dos inúmeros jornalistas que foram demitidos nos últimos dias pela emissora nacional.

É amores, a bruxa continua solta dentro da TV Globo. Ao que tudo indica a ameaça de processo feita Federação Nacional dos Jornalistas, devido às demissões em massa que a emissora está fazendo, não assustou a empresa, afinal, nesta quinta-feira (13), já foram anunciados outros dois grandes nomes do jornalismo brasileiro que foram demitidos, o jornalista esportivo Jaime Júnior e a repórter Giovana Teles.

Em suas redes sociais, Jaime, que passou 11 anos contratado pela emissora, sem contar o tempo que trabalhou com freelance, contou sobre a demissão aos seu seguidores e afirmou que só tem a agradecer tudo o que viveu na empresa.

“Fala, pessoal. Passando aqui pra dizer pra vocês que o meu ciclo na TV Globo terminou hoje. Foram 11 anos na Globo, se contar o tempo de frila, são quase 15 anos no SporTV e no Premiere. Só tenho palavras de agradecimento à empresa de uma forma geral, a todos os meus colegas, passei hoje a manhã aqui despedindo de todo mundo. Só tenho mesmo a agradecer, muito, muito, por tudo o que vivi aqui, que aprendi aqui, foram momentos muito especiais. E agradecer a vocês, que sempre estiveram aí na audiência, acompanhando meu trabalho, quero agradecer muito a vocês. E o que me espera no futuro? Bom, vamos ver agora o que vai acontecer, né? Só tenho que agradecer a vocês muito também. E dizer ‘inté’. Um abraço, gente”, informou o jornalista.

Mas ele não foi o único a falar sobre essas demissões. Através de seu instagram, Giovana, que estava na empresa há 21 anos, também comunicou ao público sobre a sua demissão. Ela, que tinha acabado de voltar de férias, afirma que o tempo que passou na Globo foi o suficiente para que ela construísse uma carreira sólida e agradece por tudo o que viveu na empresa.

“Minhas últimas participações em jornais da Globo. Fui comunicada hoje que não faço mais parte desse time. Este mês completei 21 anos de Brasília. 21 anos também na redação da tv aqui. Maioridade. Tempo suficiente pra construir carreira sólida, reforçar a paixão pelo jornalismo e laços de amizade que não há o que desfaça. Mudei. Cresci. Amadureci. Me sinto confortável e confiante nas minhas asas. São grandes, fortes. E sei que há janelas e portas lindas por onde elas vão entrar. A lei mais preciosa da vida é a impermanência. E consigo ver toda a beleza que ela guarda. A vida É! Sem ensaio! Obrigada por acompanharem minha caminhada até aqui!!!! Beijos com todo meu carinho”, publicou a repórter.