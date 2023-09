Dez anos após ‘Carrossel’, Larissa Manoela volta a trabalhar com Maisa em ‘De Volta aos 15’

Inspirada no livro best-seller” De Volta aos 15″, da escritora Bruna Vieira, a série entra na terceira temporada

Rio de Janeiro – RJ

A nova e última temporada “De Volta aos 15” tem um a surpresa no elenco. Larissa Manoela irá participar da série protagonizada por Maisa Silva e Camila Queiroz, que começa a ser gravada em outubro e, desta vez, vai levar Anita aos seus 18 anos. Após 10 anos da novela “Carrossel”, do SBT, Larissa e Maisa vão atuar juntas outra vez.



Inspirada no livro best-seller” De Volta aos 15″, da escritora Bruna Vieira, a série entra na terceira temporada e, desta vez, Anita (Maisa / Camila Queiroz) sai a escola, entra a faculdade. O ano é 2009 – não mais 2006 – e a protagonista conhece Filipa, personagem de Larissa Manoela nos corredores da instituição de ensino.



O que será que o futuro (ou melhor, o passado) reserva para essas duas universitárias?. A série, da Netflix, ainda não tem data prevista de estreia. “Eu vou ter o prazer de contracenar novamente com a minha amiga e parceira de vida Maisa. Eu estou muito feliz”, celebrou Larissa.



Esse é o primeiro trabalho anunciado após a revelação da briga familiar envolvendo Larissa Manoela e os pais, Silvana e Gilberto, por causa do controle financeiro de seus bens. Ela acusa Silvana e Gilberto de impedirem o seu conhecimento sobre os valores que recebia, além de desvio de dinheiro para contas pessoais do casal.



Larissa Manoela também está prestes a estrear seu novo filme, “Tá Escrito” com roteiro assinado por Thuany Parente, Marina Zatz e Matheus Souza e tem a astrologia como pano de fundo O longa chega aos cinemas em 2 de novembro.