Médico que operou Faustão espera que recuperação inspire outros pacientes

O transplante foi feito no último dia 27 de agosto, mas ele estava internado desde o dia 5 por causa de insuficiência cardíaca

São Paulo – SP

O médico Fernando Bacal, que trabalhou no transplante de coração de Faustão, diz esperar que a recuperação do apresentador sirva de inspiração para quem vá passar por cirurgias do tipo.



“Um privilégio estar junto de vocês nesta jornada. Que a recuperação do querido Fausto inspire os milhares de pacientes que aguardam transplantes no país. Nossa missão só fica mais forte a partir de agora”, escreveu o médico nos comentários de uma publicação da página Faustão do Meu Coração no Instagram. O perfil foi criado para compartilhar relatos de pessoas de doações de órgãos.



Na imagem, o apresentador aparece sorrindo ao lado de Bacal, que é Coordenador do programa de insuficiência cardíaca e transplantes do hospital paulistano, e do cirurgião cardiovascular Fabio Gaiotto.

Faustão recebeu alta neste domingo, dia 10. O transplante foi feito no último dia 27 de agosto, mas ele estava internado desde o dia 5 por causa de insuficiência cardíaca.