Fabiula Nascimento anuncia saída da Globo após 14 anos

Folhapress

Rio de Janeiro – RJ

A atriz Fabiula Nascimento anunciou a saída da Globo após 14 anos. Em um post em uma rede social, a artista destacou que é um “até breve”.

A atriz escreveu em um post no Instagram para falar sobre a sua saída da Globo. “Seu Globo, Dona Glô, Jaquinho, CC3, estúdio/casa, camarinhu? Cada pedacinho desse lugar que foi minha casa. Obrigada!!”, começou ela.

Ela continuou: “Vivi um sonho que nunca imaginei: Fiz sete novelas, séries, filmes e participações em programas de alta qualidade artística”.

Ela afirmou que só tem a agradecer por tantos anos trabalhando dentro da emissora. “Sou muito agradecida a cada pessoa que cruzou o meu caminho. Sou agradecida a esses 14 anos de reciprocidade, respeito e admiração. Agradecida ao cuidado comigo quando meus filhos chegaram ao mundo. Obrigada!”.

