Casa de Dandara Mariana é assaltada e família vive noite de terror no Rio

Os bandidos permaneceram no local por cerca de uma hora e reviraram toda a casa. Levaram celulares, laptop, tênis, relógios, cordões, caixinhas de som, câmeras go pro e óculos

Três homens armados invadiram a cobertura de Dandara Mariana à 1h48 da manhã de quarta-feira (16).

A atriz mora no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, junto com os pais, o também ator Romeu Evaristo e Beth Nahas, além do irmão Noah.

Encapuzados e vestidos de preto, os assaltantes conseguiram entrar pela porta da sala e foram imediatamente para o quarto da atriz, já prestes a se preparar para dormir. Anunciaram o assalto, pedindo joias e dinheiro. Eles perguntaram se havia mais alguém na casa. Ela respondeu que havia seu irmão, seus pais e seus dois cachorros.

Quiseram saber onde estavam todos e se os cães são ferozes. Ela disse que apenas a fêmea costuma estranhar. Mandaram então que a atriz fosse ao quarto do irmão. Ela o acordou e comunicou que se levantasse com calma, pois estava ocorrendo um assalto na residência. Eles o amarraram com uma fita nos punhos. Em seguida ordenaram: “Vamos agora pro quarto dos seus pais”.

Dandara foi na frente. No caminho, mandaram que ela fechasse todas as cortinas da casa, para não chamar a atenção dos vizinhos. Abriu a porta e comunicou a Romeu e Beth, que já dormiam, o que estava acontecendo. Ela conta que os cachorros não latiram em nenhum momento sob a presença de estranhos. Romeu também foi amarrado nos punhos. Todos foram alocados juntos no quarto da atriz e vigiados por um dos ladrões, enquanto os outros dois faziam a limpa pelos dois andares do apartamento.

Os bandidos permaneceram no local por cerca de uma hora e reviraram toda a casa. Levaram celulares, laptop, tênis, relógios, cordões, caixinhas de som, câmeras go pro e óculos. Eles debocharam e ainda fizeram fotos com Dandara e a família, sem tirar os capuzes.

“Foi uma noite de terror, mas eu tive que manter a calma para dialogar com eles, para não deixar que nada de pior acontecesse. É uma sensação que eu não desejaria para ninguém, porque a nossa casa é o lugar que a gente se sente seguro. É o nosso maior abrigo. E quando invadem a sua casa, não existe lugar no mundo que a gente se sinta segura”, disse Dandara à reportagem.

A família prestou queixa na 42ª DP, e o caso segue em investigação. Embora a rua em que ela mora tenha guarita 24h, o segurança noturno não percebeu nenhuma movimentação. Chama a atenção o fato de não ter havido arrombamento da portaria e de nenhum outro apartamento do edifício ter sido invadido, como se os bandidos já soubessem de que se tratava da casa da atriz.

Dandara está tendo acompanhamento psicológico e passa bem. Ela preferiu não cancelar os compromissos profissionais agendados. Na noite do próximo sábado (19), será coroada musa da

Acadêmicos do Salgueiro pela rainha de bateria Viviane Araújo. Após ficar em terceiro lugar no quadro “Super Dança dos Famosos”, no ano passado, protagoniza em breve o filme “Casamento à Distância”, produção original da Netflix.