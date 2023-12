Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta após remoção de coágulo em seu cérebro

Notícia foi compartilhada pela esposa dele, Renata Domingues, no Instagram

Folhapress

São Paulo – SP

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, 87, recebeu alta e deixou o hospital Sírio Libanês, em São Paulo, nesta terça-feira (19). Ele havia sido internado para a remoção de um coágulo em seu cérebro, consequência de um acidente doméstico que sofreu em novembro, quando caiu e bateu a cabeça.

A notícia foi compartilhada pela esposa dele, Renata Domingues, no Instagram. Ela publicou uma foto nos stories ao lado do apresentador de “A Praça É Nossa”, do SBT, na qual os dois estão de boné, e escreveu “Alta médica! Um bonézinho para acompanhar. Obrigada, Deus”.

“Estamos em casa! Meu amor está curado. Deus nas nossas vidas”, complementou.

A remoção do coágulo foi realizada na quinta-feira (14). De acordo com a assessoria do apresentador, não foi necessário abrir a cabeça, já que o procedimento era simples.

Ele havia sido internado anteriormente em novembro após cair, bater a cabeça e fraturar uma costela em um acidente doméstico.

Carlos Alberto de Nóbrega está no SBT desde 1987 comandando o programa de humor que é uma das maiores audiências da emissora, com exibição nas noites de quinta-feira.