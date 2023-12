Whindersson Nunes é filmado aos beijos com influenciadora +18

POST PATROCINADO

O beijo do comediante com a influenciadora foi publicado por Tirulipa, em um ato falho.

Gente, e mais um vez o humorista Tirulipa passou de todos os limites com seus amigos. Desta vez, o humorista, filho do Tiririca, publicou em suas redes sociais um vídeo do também humorista Whindersson Nunes beijando uma criadora de conteúdo adulto, a maravilhosíssima Renata Matos.

O registro, que foi feito em um jatinho particular e publicado na manhã desta quarta-feira (20), ficou pouco tempo no ar, porém, tempo o suficiente para os fofoqueiros de plantão tirarem um e o viralizarem na internet.