Cine Brasília exibe filmes que podem entrar na disputa do Oscar 2024

À medida que a cerimônia do Oscar 2024 se aproxima, os entusiastas do cinema começam a especular sobre os possíveis indicados e vencedores. Enquanto aguardamos a divulgação oficial das produções concorrentes à estatueta dourada, o Cine Brasília apresenta, a partir desta quinta-feira (21), uma seleção de 10 filmes que estão no radar de apostas para o Oscar. Até 17 de janeiro, serão realizadas sessões diárias exibindo algumas das grandes obras de 2023, com ingressos no valor único de R$ 5.

Para abrir a mostra Radar Oscar 2024, no dia 21, a escolha não poderia ser outra senão o representante brasileiro na busca por um lugar na disputa, Retratos Fantasmas, do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, que teve sessão de pré-estreia no Cine com a presença do diretor. O filme foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais dentre 28 longas brasileiros. O documentário traz a história do centro do Recife no século XX, destacando o impacto das salas de cinema e abordando o desenvolvimento urbano pela perspectiva de sua janela.

Também será exibido no dia 21, o thriller O Assassino, do diretor David Fincher, e com participação da atriz brasileira Sophie Charlotte, que recentemente deu vida à cantora Gal Costa no filme Meu Nome é Gal.

Esta semana também serão exibidos o drama dinamarquês Terra de Deus, de Hlynur Palmason; o suspense Oppenheimer, do diretor Christopher Nolan; a comédia dramática argentina Os Delinquentes, de Rodrigo Moreno; e o sucesso de público e críticas de Greta Gerwig, Barbie.

Integram ainda a mostra o filme espanhol A Sociedade da Neve, de Juan Antonio Bayona; o musical de Bradley Cooper, O Maestro; o representante de Portugal na disputa, Mal Viver, do diretor João Canijo; e o novo trabalho do diretor Martin Scorsese, o filme de faroeste Assassinos da Lua das Flores.

SERVIÇO

Cine Brasília

Endereço: Asa Sul Entrequadra Sul 106/107 – Brasília, DF, 70345-400.

Informações pelo WhatsApp: 61 99878-2198 ou [email protected]

Ingressos à venda na bilheteria ou pelo link: ingresso.com/cinema/cine- brasilia