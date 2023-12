POST PATROCINADO

Justiça define data do julgamento de Daniel Alves

O julgamento do jogador brasileiro acontecerá logo no início do ano de 2024, na segunda semana do mês de Fevereiro.

Meus amores, após quase um ano de investigações, finalmente a justiça espanhola irá colocar um ponto final nas acusações de abuso que o jogador de futebol brasileiro Daniel Alves recebeu, em Barcelona, no início deste ano. De acordo com o portal UOL, a justiça definiu a data do julgamento do brasileiro, que acontecerá entre os dias 5 e 7 de Fevereiro de 2024,porém, ainda não divulgou se a sessão será fechada, aberta ou parcialmente aberta, para o público e para a imprensa.