Carlinhos Maia e Lucas Guimarães terminam após 13 anos juntos

Em nota compartilhada em ambos os perfis no Instagram, Carlinhos e Lucas ressaltaram que o amor que os une vai além de estarem casados

Os influenciadores Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciaram o término do seu casamento na tarde do último domingo, 23, pedindo ao público compreensão e respeito à decisão Juntos há 13 anos, o ex-casal, que conta com milhares de seguidores nas redes sociais, oficializou a união em maio de 2019, às margens do Rio São Francisco, em Sergipe.

Em nota compartilhada em ambos os perfis no Instagram, com fotos mostrando momentos íntimos vividos pelo ex-casal, Carlinhos e Lucas ressaltaram que o amor que os une vai além de estarem casados e que seguiram caminhos diferentes, mas sempre admirando a trajetória um do outro.

O texto também ressalta que o “amor se transformou em irmandade” e pede para que não criem especulações sobre os motivos para a decisão. Por fim, ressalta que o casamento “termina com muito carinho e cumplicidade” e solicita a compreensão e respeito dos fãs. Diversos famosos comentaram a publicação lamentando pelo acontecimento, mas desejando boa sorte para ambos.

Estadão Conteúdo