Camila Queiroz deixa filme com Stallone e alega conflito de agendas

A atriz Camila Queiroz deixou o elenco do filme “Alarum”, que no elenco tem Sylvester Stallone. Segundo a assessoria de imprensa dela, os motivos foram a greve de roteiristas e um posterior conflito de agendas.

“A Camila aceitou o convite, e as gravações estavam programadas para acontecer no segundo semestre de 2023. Mas tiveram que adiar devido à greve nos Estados Unidos. Com esse adiamento, começou a produção de ‘Beleza Fatal’ [HBO Max] e não conseguimos a liberação”, diz trecho do comunicado enviado ao Folha de S.Paulo.

A artista rebate notícias de que ela teria gerado um climão e deixado os produtores do filme sem ação após supostamente não ter o visto para permanecer no país por mais tempo.

“Criamos uma ótima relação com a produção do filme americano e querem trabalhar com a Camila em uma próxima oportunidade.”

Além de Camila, outros nomes conhecidos do público e que já fizeram diversos trabalhos na Globo estão confirmados no elenco da nova novela do HBO Max, tais como Giovanna Antonelli, Vanessa Giácomo, Camila Pitanga, Murilo Rosa e Marcelo Serrado.

Internada desde 17 de dezembro com diagnóstico de infecção bacteriana depois de uma cirurgia na coluna, a atriz Claudia Alencar, 73, que não tem previsão de alta, anunciou sua saída da produção.