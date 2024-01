Fernanda zomba da aparência de Rodriguinho: “Tá meio Chernobyl”

A sister conversou sobre o passado do cantor e não deixou de zombar a sua aparência

Depois de tanto falarem da aparência de Yasmin Brunet, parece que Rodriguinho achou alguém para falar de sua aparência, porque Fernanda não ficou calada em conversa com ele no quarto do líder.

Reunidos com Giovanna Pitel, a dupla conversou sobre o passado de Rodriguinho, que afirmou ser muito bonito quando era mais jovem. “Eu fui um dos caras do meu grupo, do samba… Ninguém saiu em mais capa do que eu”, afirmou o artista.

“Você era muito bonitinho naquela época”, disparou a confeiteira, que logo em seguida zombou da aparência atual do brother. “Ele era muito bonitinho, parecia um ursinho. Mas hoje tá meio Chernobyl, né?”, disse Fernanda.