Criminosos invadem a casa de Mirella Santos e Wellington Ceará, em São Paulo: “Roubaram tudo!”

No momento da invasão o casal não estava em casa, mas as câmeras da residência filmaram a ação dos criminosos.

Amores, ao que tudo indica o feriadão de sexta-feira (07) não foi o melhor para todos, digo isso porque, na tarde desta segunda-feira (10) a influenciadora Mirella Santos, que é casada com o humorista Wellington Ceará, utilizou o seu instagram para contar que a sua casa foi invadida na última sexta-feira (07).

“Eu tive a pior Sexta-feira Santa da minha vida, Deus que me perdoe. No final de semana, a gente foi para um hotel fazenda e arrombaram a minha casa em São Paulo, roubaram todos os nossos pertences, coisas que a gente trabalhou muito, muito. Sabe, eu vim de família simples, eu ralei muito para conquistar as minhas coisas, eu sei como é difícil, porque nada foi fácil para gente”, iniciou a influencer.

Enquanto Mirella estava aos prantos, Ceará apareceu em sua gravação, tentando acalmar a esposa e afirmando que as imagens do momento do furto serão divulgadas.

“O mais importante é que a gente não estava em casa, que nós estamos são e salvos aqui, foi furto, não foi roubo a mão armada, não fizeram pressão psicológica nem em mim e nem na Valentina e a gente tem as imagens da hora que eles entraram e vamos mostrar”, afirmou o humorista.

Por fim, Mirella volta a ressaltar que diversos bens do casal foram levados pelos criminosos e se mostra revoltada com o fato de a vigilância que eles pagam para que a casa fique protegida não tenha impedido a ação dos criminosos.

“Eu estou muito triste, muito nervosa, eu não paro de tremer desde sexta-feira, entraram na minha casa e levaram bens no qual a gente trabalhou muito, como eu falei a gente veio de família simples, a gente trabalhou, ralou pelas nossas coisas sempre com trabalho digno, nunca passamos por cima de ninguém, nunca roubei nada de ninguém e é revoltante ver um filho da p*** entrar na tua casa como se nada tivesse acontecido, sendo que a minha casa tem vigilância, eu pago vigia da rua, eu pago tudo e ninguém vê”, finalizou Mirella.