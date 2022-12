Bárbara, Iran e Bia disputam a final do reality A Fazenda 14

Adriane Galisteu anunciou os peões salvos, mas mostrou apenas a porcentagem de votos de Pelé, que foi de 5,88%

Bárbara Borges, Iran Malfitano e Bia Miranda disputam a final de A Fazenda 14, na próxima quinta-feira (15). Pelé Milflows foi o 14º peão eliminado, na noite desta terça-feira (12), e perdeu a chance de brigar pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Nesta reta final do reality, Adriane Galisteu anunciou os peões salvos, mas mostrou apenas a porcentagem de votos de Pelé, que foi de 5,88%. No reality da Record TV, o público vota em quem deseja que permaneça no jogo e o menos votado deixa a competição.

Pelé, que foi para a roça pela primeira vez e pensou em desistir do reality, disse foi muito difícil chegar nesta fase do jogo entre os quatro finalistas. “Eu agradeço a oportunidade e acredito que esse período [aqui no reality] vai mudar a minha vida e da minha família.”

Única remanescente do grupo A, Bia foi a primeira peoa a receber uma nova chance do público de dispuar a final. “Obrigada, Brasil” disse Bia emocionada abraçando os outros peões. “Obrigada a todos que votaram, vocês me tiraram do paiol e me levaram longe”, disse a peoa na volta para a fazenda.

Babi foi a segunda peoa salva pelo público. Ela abraçou Iran e Pelé e voltou chorando de emoção para a fazenda. Ela bateu o sino e entrou na casa fazendo o V da vitória com os dedos. “Estou na final.”

Iran foi o terceiro peão salvo pelo público e, antes de voltar para sede da fazenda, abraçou Pelé e o elogiou. Ele bateu o sino, entrou gritando o nome da filha e foi recebido com festa pela amiga Babi.