Ator de ‘La Casa de Papel’ e ‘Elite’ anuncia que será pai

No ano passado, após a última temporada de “La Casa de Papel”, Herrán pode ser visto em filmes como “Canallas” e “Prisão 77”

São Paulo – SP

O ator Miguel Herrán, conhecido por ter vivido Rio na série “La Casa de Papel” (Netflix), anunciou que será pai. Em publicação no Instagram, ele revelou o ultrassom da criança, além de imagens com sua companheira e mãe do bebê, Celia Pedraza.



“Bem… Pouco mais posso dizer. As imagens falam por si… Esta é a minha família. E é o que mais quero neste mundo. Celia Pedraza me deu o maior presente da minha vida.. Vamos ser pais”, escreveu Herrán, que também interpretou Christian no seriado “Elite”.



“Hoje não sabemos nada, só que de momento está tudo perfeito e que temos uma ilusão que nos custa muito questionar”, conclui seu texto.



No ano passado, após a última temporada de “La Casa de Papel”, Herrán pode ser visto em filmes como “Canallas” e “Prisão 77”.