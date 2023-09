Anitta afirma que quer formar família, mas carreira a impede: ‘Esse personagem não deixa’

Ao longo da matéria, a funkeira faz a separação entre o pessoal, Larissa, e a profissional, Anitta

São Paulo – SP

Para se tornar cada vez mais conhecida internacionalmente, Anitta vem concedendo diversas entrevistas em publicações de outros países. Na mais recente, publicada nesta quinta-feira (14), a cantora falou sobre como o desejo de ser mãe e formar família é dificultado pela carreira.

“No momento eu quero ter família e outras coisas, mas esse personagem não deixa”, afirmou ela em entrevista à InStyle. “Se desacelerar, [talvez] Larissa possa ter um pouco de vida pessoal.” Ao longo da matéria, a funkeira faz a separação entre o pessoal, Larissa, e a profissional, Anitta, e diz que, intimamente, é tímida, doce e insegura.

Ela ainda diz que a personagem Anitta se tornou fluente em outras línguas “dormindo com homens que as falam”, já Larissa “do jeito chato: com professores”.

Falando sobre homens, ela rebate o rótulo de “falsa bissexual” que circula entre internautas, que a criticam por nunca ter namorado uma mulher publicamente. “Algumas pessoas dizem que eu sou uma ‘bi falsa’, ‘ porque eu nunca namorei uma garota como um relacionamento de longo prazo. Mas mesmo meus relacionamentos com homens não podem durar mais de três meses.”

Ela ainda comentou sobre o abuso sexual que diz ter sofrido na adolescência, aos 15 anos, e diz que criar uma personalidade altiva foi uma maneira de lidar com o trauma.

“Anitta faz tudo e fala tudo, não tem medo de ninguém, transa com todo mundo e sexo é tudo para ela. Eu só pensei que se minha personalidade fosse assim, talvez [uma agressão sexual] não acontecesse comigo, porque eu teria tanta atitude que ninguém teria coragem de mexer comigo.”