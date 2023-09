O ex de Jojo Todynho, Lucas Souza está confirmado em A Fazenda . Jenny Miranda e Tonzão Chagas também

A coluna de Flavio Ricco divulgou os últimos participantes confirmados para o reality rural na noite desta quinta-feira (14).

JENNY MIRANDA – Influencer



Jenny é influenciadora digital e estudante de biomedicina. Conhecida por ser mãe de Bia Miranda, vice-campeã de A Fazenda 14 e filha da cantora Gretchen.

Em 2010, MR. Catra fez uma música e lançou Jenny como “Miss Jenny”, cantando e dançando o hit “A SUCESSORA DO BUMBUM”. Este ano, participou do Casais em Apuros do Hora do Faro, juntamente com seu marido Fábio Gontijo e foram campeões.

LUCAS SOUZA – Ex- militar e Influenciador digital

O ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza é mais um peão confirmado em A Fazenda. Lucas ingressou nas Forças Armadas em janeiro de 2020, em Curitiba, sua cidade natal. Ele também é estudante de engenharia civil.

Ficou conhecido pelo relacionamento com Jojo Todynho, campeã de A Fazenda e prometeu apresentar o verdadeiro Lucas para o público.



TONZÃO CHAGAS – Cantor e Ator



Criou com seus amigos o Grupo Hawaianos. Faz parte do Afroreggae e gravou a série Arcanjo Renegado.