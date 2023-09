Ex-BBB dá detalhes sobre affair do passado com Pedro Bial

A vice-campeã do BBB8 conta que, apesar do pouco tempo que durou, o envolvimento com o apresentador lhe marcou para a vida toda.

Amores, durante a sua participação no podcast Não é Nada Pessoal, a atriz e ex-BBB Gyselle Soares revelou detalhes sobre o romance que a mesma viveu com o apresentador Pedro Bial. Durante a conversa, Gyselle revela que sempre teve um amor platônico por homens mais velhos, o que justifica o romance entre ela e o apresentador. "Naquela época foi só um beijo. Mas foi legal, foi ótimo. A gente se encontrou num Porcão [churrascaria do Rio de Janeiro] da época. A gente tem essa foto marcada na nossa história. Eu sempre gostei. Sempre tive um amor platônico em relação a homens mais experientes. Foi incrível. Foi muito legal", iniciou a ex-BBB Continuando, ela confessa que, apesar do romance ter durado pouquíssimo tempo, ele conseguiu marcar a vida dela de uma maneira especial. "A gente realmente tem esse carinho. A gente tem gratidão. Imagina tudo o que eu vivi e guardar isso na minha história, ter uma pessoa tão querida como Pedro", confessou. Para finalizar, a ex- BBB garantiu com todas as letras que enquanto estava confinada no reality show não rolou nenhum tipo de relacionamento extraprofissional com o apresentador. "Eu não percebia. Só [aqui] fora que eu vi como ele tinha um carinho especial por mim", finalizou Gyselle.