Angélica entra na brincadeira ao ser comparada com Adele nas redes sociais: ‘Opa, peraí’

Comparações levaram os nomes das duas famosas à lista dos assuntos mais comentados do X

Folhapress

Rio de Janeiro – RJ

Já não foi a primeira vez que internautas repararam que Angélica e Adele estão bem parecidas e nesta quinta-feira (23), a apresentadora brasileira teve que concordar: uma virou praticamente o reflexo da outra. Tudo começou com uma foto da cantora assistindo a um jogo de basquete nos Estados Unidos, na noite anterior. Adele casou recentemente com Rich Paul, empresário de vários jogadores da NBA (Liga norte-americana da modalidade).

Não demorou muito para que as comparações entre as duas começassem nas redes sociais, levando os nomes das duas famosas à lista dos assuntos mais comentados do X.

“Meu Deus antes de ler Adele na legenda da foto, achei que fosse a Angélica”, contou uma internauta. “Adele cantando ‘Vou de Táxi’ no próximo disco”, zoou outro seguidor. “Achei que Adele estava no Altas Horas”, conclui o terceiro.

O burburinho foi tanto que Angélica entrou na brincadeira: “Essa semana estarei no Altas Horas… Opa, peraí!”, brincou Angélica repostando as fotos que estão viralizando.

A apresentadora ganhou um quadro especial do Domingão do Huck, no último domingo (19), abrindo as comemorações dos seus 50 anos no próximo dia 30 de novembro. Entre as muitas homenagens recebidas, as mais especiais vieram dos filhos, o trio Joaquim, Benício e Eva, além do marido e apresentador Luciano Huck.