Spark e Anderson Talisca se unificam no EP “Sou Eu”

Lançamento marca uma nova fase do artista. Produção chega às plataformas digitais, via ONErpm

No seu mais recente projeto musical, O EP “Sou Eu”, o cantor Spark e o jogador de futebol Anderson Talisca unificam definitivamente suas personas. Com as duas carreiras sendo trabalhadas sempre de forma distintas, a partir desta produção, Spark e Anderson Talisca passam a abraçar com mais naturalidade sua notoriedade no esporte e suas ambições musicais, fundindo-as sob uma única identidade, embora as alcunhas continuarão as mesmas em seus respectivos “palcos”.

Faça o pré-save ou ouça “Sou Eu”

Em suas próprias palavras, Spark enfatiza: “É importante dizer que sou a mesma pessoa. Mesmo atendendo por nomes diferentes em cada um dos meus ramos de atuação, a essência é a mesma, não existe personagem, apenas uma pessoa que tenta fazer tudo aquilo que ama e sempre sonhou”.

O EP “Sou Eu” apresenta cinco faixas, incluindo três colaborações: “Invisível (ft Rafael porrada)” – uma das promessas do selo Nine Four Records, fundado por Spark –, “Mimada”, “Super Homem” (uma colaboração com Alee e o americano Kiley Bank) – que é a faixa foco, além de “Vilão” e a própria “Sou Eu”.

Além das faixas que estarão disponíveis nas plataformas a partir de 24 de novembro, via ONErpm, o artista está preparando três clipes, que serão lançados em seu canal no YouTube – o primeiro, já disponível simultaneamente com o lançamento dos áudios. Além disso, as demais músicas serão acompanhadas visualizers, trazendo todo o contexto da união das personas jogador e artista.

O EP “Sou Eu” mantém a assinatura sonora de Spark, que mistura o já conhecido R&B com elementos de west coast, trap, rap e love songs, e se destaca não apenas pelos beats bem produzidos por Rafa Jah, mas também pela incorporação de instrumentos orgânicos na produção.

A música e o futebol para Anderson

Nascido em Feira de Santana, Bahia, Spark já alimentava sua paixão pela música desde a infância, inclusive, chegou a tocar surdo em uma banda de axé – onde conseguia seus primeiros trocados e sonhava com o futuro. Mas o talento dentro das quatro linhas começou a dar frutos e, desta forma, a necessidade de sustentar sua família o levou a seguir sua outra paixão.

Atualmente, Anderson Talisca atua como atacante no Al-Nassr, da Arábia Saudita, após passagens por clubes como Bahia, Benfica, Besiktas e Guangzhou Evergrande e o sucesso no futebol permitiu que o artista retomasse seu outro sonho de criança: “Eu nunca deixei de amar a música, só precisava dar tempo para que o sonho de ser jogador me ajudasse no sonho de ser músico“, afirma.

Spark já conquistou milhões de reproduções no Spotify e YouTube com sucessos como “Perversa”, “Antes de Você Ir” e “Morena”, estabelecendo-se como um dos principais expoentes do R&B no Nordeste e em todo o Brasil.

Sua discografia inclui colaborações com artistas renomados no cenário musical nacional, como Kiaz e L7NNON, bem como influências internacionais que incluem sons de Drake, Chris Brown e Justin Bieber. Além de sua carreira musical, Spark é fundador do selo “Nine Four Records”, que abriga talentos como Ítalo Melo, Rafael Porrada, Têco e PH.