Antes de morrer, Walewska descobriu filho de uma relação extraconjugal do marido

A atleta morreu depois de cair do 17º do prédio em que morava.

Genteeee, a família de Walewska Oliveira (1979-2023) está acusando o viúvo Ricardo Alexandre Mendes de ter mantido em segredo um filho de um caso extraconjugal. Pessoas próximas à jogadora de vôlei disseram que ela teria descrito sua frustração com a descoberta em uma das cartas que deixou antes de morrer na queda do 17º andar do prédio em que morava, em São Paulo.

Parece que a ex-jogadora Virna disse que ela deixou quatro cartas: uma para o pai e para a mãe, a segunda para o irmão, outra para seu melhor amigo e a última para o técnico Bernardo Rezende, o Bernardinho, e as meninas que jogaram vôlei com ela.

A madrinha de Walewska revelou que eles nunca deram indícios de uma crise no relacionamento. Segundo o Notícias da TV, poucas pessoas sabiam dos problemas pessoais da jogadora e do marido. Documentos obtidos pela reportagem Documentos obtidos pela reportagem apontam que a atleta sonhava em ser mãe, mas Ricardo Mendes não a apoiava.

Ricardo falou sobre a crise no relacionamento no boletim de ocorrência e afirmou que eles começaram a se desentender havia quatro anos, mas omitiu que a tivesse traído com outra mulher e tido um filho fora do casamento. Antes da queda de Walewska, ele havia pedido divórcio.