Anderson, do grupo Molejo, recebe alta hospitalar após duas semanas internado

Artista agradeceu às orações e mensagens de apoio em um vídeo publicado no perfil oficial da banda no Instagram

Folhapress

São Paulo – SP

O vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, já está em casa se recuperando de uma embolia pulmonar. Ele ficou duas semanas internado em um hospital.

“Agradecendo a todos pelas orações e preces, independente da religião. Isso prova que a corrente do bem vence qualquer coisa”, disse em um vídeo publicado no perfil oficial da banda no Instagram.

A assessoria de imprensa da banda informou que, inicialmente, o cantor foi diagnosticado com pneumonia. Em maio deste ano, ele anunciou que voltou a tratar um câncer na região da virilha, descoberto em outubro de 2022.