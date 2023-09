Rodolffo recebe críticas por reagir a paródia da música ‘Chico’ e assume erro

Luísa Sonza anunciou o seu término com Chico Veiga e o assunto ganhou força na web, principalmente, com as paródias

Rodolffo, dupla sertaneja de Israel, teve que se manifestar após ser criticado por rir de uma paródia da música ‘Chico’. Álvaro Xaro fez um paródias da música e o cantor reagiu com emojis de risada. A internet caiu em cima e ele teve que se retratar diante do fato. “Chico, seu filho da p*ta. Trocou a vida por uma noite na rua. Pode fazer suas malas, aqui na minha casa, não aturo gaia”, cantou Álvaro. Rodolffo admitiu que já foi infiel após os comentários: “Já, Bruna. Trai, me arrependi, revi meus conceitos, assumi meu erro pra quem eu tinha que assumir, pedi desculpas e mudei. Percebi que não nasci pra ter esse tipo de caráter”, afirmou o músico.