Médico fala sobre quadro clínico de Faustão 

O apresentador, que passou por um transplante de coração recentemente, teve que ser internado na última quarta-feira (20).

Em entrevista ao Splash, na manhã desta sexta-feira (22), o médico cardiologista Fernando Bacal, deu detalhes sobre o quadro clínico do apresentador Fausto Silva, que voltou a ser internado no Hospital Albert Einstein, na última quarta-feira (20).

De acordo com o médico, Faustão está passando por uma série de exames de rotina que são essenciais para saber como está o funcionamento do novo coração, após o transplante.

“São exames de rotina que se fazem. Tem uma série de exames que você vê o funcionamento do coração, vê a parte de rejeição. Eles são habituais neste começo. É um número grande de pacientes… Então, é absolutamente habitual dentro de uma evolução de um transplante complexo como é um transplante de coração”, iniciou Bacal.

Contudo, o profissional de saúde ainda explica que nos primeiros 90 dias após o procedimento, é normal os pacientes terem uma nova internação, mas garante que com o tempo a rejeição do organismo vai diminuindo.

“A gente tem uma experiência, até que é uma tese de doutorado que eu oriento lá no InCor (Instituto do Coração), que mostra que nos primeiros 90 dias, uns 50, 60% dos pacientes acabam tendo uma reinternação para ajustes. E reavaliação de rejeição. Isso é bem comum. E isso vai diminuindo com o passar do tempo”, finalizou o médico.