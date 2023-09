Sthefany Brito comemora alta do irmão Kayky Brito de UTI

Em seus stories do Instagram, ela compartilhou o comunicado do Hospital Copa D’Or

Kayky Brito recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) nesta sexta-feira (22) e a irmã, Sthefany Brito, celebrou a notícia em suas redes sociais.

Em seus stories do Instagram, ela compartilhou o comunicado do Hospital Copa D’Or. “O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito recebeu alta da unidade de terapia intensiva. Ele está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica”, diz o boletim.

“Deus, Obrigada! Obrigada! Obrigada”, escreveu ela com a notícia.

A mãe do artista, Sandra Brito, também comemorou a notícia em publicação nas redes sociais. “Meu coração vai explodir. Obrigada, Deus. Sem a sua presença eu não conseguiria”, escreveu.

Kayky Brito sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico após ser atropelado na altura do posto 6 da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada do dia 2 de setembro.

Ele estava em um quiosque na orla acompanhado de Bruno de Luca, quando atravessou a rua para buscar algo em um carro. Na volta, foi atropelado por um carro de aplicativo que levava uma passageira e a filha.

O ator foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto e, posteriormente, transferido para o Copa D’Or.

O motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva, 41, já prestou depoimento e no mesmo dia se prontificou a fazer o exame para detectar álcool, substância tóxica ou entorpecente no organismo.

A reportagem teve acesso ao resultado do laudo, que aponta que ele não havia consumido nada alcoólico ou qualquer substância de efeito análogo.

No boletim de ocorrência, registrado como lesão corporal culposa, quando não há intenção do ato, Diones disse que Kayky cruzou a pista repentinamente correndo, que ele trafegava na faixa da esquerda quando tentou desviar, jogando o carro para a faixa da direita. Mesmo assim, não conseguiu evitar a colisão.