Alexandre Pires lamenta os ataques racistas sofridos por Seu Jorge

O sambista também não fugiu da questão envolvendo o apoio dos sertanejos à reeleição de Jair Bolsonaro

Rio de Janeiro – RJ

Seu Jorge passou direto do tapete vermelho do Prêmio Multishow. Parou para fotos, mas não quis se pronunciar sobre o ataque racista que sofreu em Porto Alegre, mas seu parceiro no projeto “Irmãos”, Alexandre Pires lamentou o episódio.

“É como a gente voltasse no tempo das cavernas. É desanimador ainda ver pessoas sofrendo racismo. Ainda mais um companheiro de trabalho passar por um constrangimento como esse. Triste”, disse Alexandre Pires.

Alexandre fez questão de pedir mais respeito. O sambista também não fugiu da questão envolvendo o apoio dos sertanejos à reeleição de Jair Bolsonaro (PL).

“Acho que não existe gênero para um posicionamento político. Cada um tem a sua escolha e todas as opiniões são válidas e devem ser respeitadas, né? Eu tenho o meu posicionamento, não revelo porque voto é secreto. Mas eu quero que isso acabe logo. Muita polarização, muita, muita guerra e pouca paz.”