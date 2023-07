‘A Grande Família’: veja como está o elenco do seriado que fez sucesso na Globo

Veja como estão atores que marcaram a televisão brasileira com seus personagens icônicos da série da TV Globo

A atriz e diretora Guta Stresser surpreendeu muita gente ao revelar que tem passado dificuldades financeiras nos últimos meses e que está sob o risco de perder o apartamento em que vive, no bairro de Itanhangá, na zona oeste do Rio de Janeiro, para uma instituição financeira.

“Compraram a minha casa no leilão. Desde que fiquei sem contrato com a Globo, não consegui mudar o meu financiamento. Estou tentando invalidar o leilão. Corro risco de sair daqui sem nada do que paguei. O banco não quer saber se tenho esclerose múltipla e se estou sem emprego”, desabafou ela, em recente entrevista ao jornal O Globo.

Além dos problemas financeiros, agravados pelas várias tentativas que fez para engravidar, a intérprete da eterna Bebel no seriado A Grande Família, da TV Globo, se separou recentemente do músico e roteirista André Paixão, após 15 anos. Ela também enfrenta a esclerose múltipla – doença autoimune e degenerativa que foi diagnosticada há três anos – que tem tratado pelo SUS.

“Quem tem grana está bem de vida… As pessoas falam em abundância. Que bom que veio para elas. Porque, para mim, a abundância veio e passou que nem um sopro. Já me vi quase na mesma merda, antes de entrar em A Grande Família. Só que eu não tinha 50 anos nem esclerose”, ressaltou a atriz de 50 anos.

Guta se prepara para voltar aos palcos com a peça Os Analfabetos, de Adriano Petermann, em Curitiba.

Como Guta Stresser, outros atores que fizeram parte do elenco do seriado, que fez história na TV brasileira, também passam ou passaram por momentos difíceis depois do fim do programa e, consequentemente, do desligamento da emissora. Mas há aqueles que seguem fazendo sucesso na carreira artística. Vamos recordar a seguir:

Marcos Oliveira

O ator Marcos Oliveira, o Beiçola, voltou a falar recentemente que também está passando por dificuldades financeiras. Ele mora atualmente em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro.

“Estou sem dinheiro, sem trabalho. Estão me processando: o Banco BV e o Itaú. Ajudei um amigo meu, ele não pagou e agora estou tentando resolver. Estou sem trabalho e preciso sobreviver. Consegui uma ajuda, mas fiquei devendo cinco meses de aluguel. Preciso de R$ 4 mil para começar a pagar o que devo em 18 vezes. Ainda tenho que pagar o aluguel, que é de R$ 3 mil”, contou o artista de 67 anos à revista Quem.

Em 2022, ele chegou a agradecer publicamente a ajuda financeira que recebeu de Tatá Werneck e pediu apoio aos fãs, disponibilizando sua chave pix a quem pudesse contribuir com ele “Não tenho dinheiro para pagar aluguel e as contas. Fiz dois empréstimos para sobreviver acreditando que acharia um trabalho logo”, disse Marcos, na época.

Como a colega Guta, o ator também enfrentou problemas de saúde. Em 2016, ele foi diagnosticado com uma fístula na ureta. “Tive um problema que só houve nove casos no mundo, sou o décimo: uma fístula. Tenho que fazer mais duas cirurgias, mas agora não dá”, revelou ele, na ocasião.

Já nessa época, Marcos Oliveira estava em busca de um papel como ator. “Quero trabalhar, ter minha dignidade. Não quero receber esmola de ninguém. Parece que meu trabalho não é suficiente ou que não tenha qualidades para ser bem-sucedido no meu trabalho, entendeu?”, declarou.

No fim de 2017, ele conseguiu um papel na novela Deus Salve o Rei, onde interpretou o tio de Tatá Werneck. Com o salário da produção, pode pagar algumas contas e parte de um empréstimo que havia realizado, mas, em 2019, voltou a desabafar sobre os problemas financeiros.

O artista contou que recebia uma quantia pelas reprises de A Grande Família, mas não era o suficiente para se sustentar: “Quando depositam, é R$ 600, no máximo”.

Marco Nanini

O intérprete de Lineu, o grande patriarca da divertida A Grande Família, continuou ativo na carreira artística após o fim do seriado.

Marco Nanini retornou às novelas em 2016, no papel de Pancrácio de Êta Mundo Bom. Ele ainda fez parte do elenco de Deus Salve o Rei (2018) e A Dona do Pedaço (2019).

Em 2020, logo no início da pandemia, Nanini contraiu a Covid-19 e enfrentou uma depressão por conta do isolamento social e das trágicas notícias que acompanhava na época.

Em comemoração aos 60 anos de carreira, o ator de 75 anos ganhou uma biografia escrita por Mariana Filgueiras. A obra, lançada no início deste ano, traz informações que, segundo Nanini, nem ele mesmo lembrava.

Intitulada O Avesso do Bordado, o livro relembra romances com Wolf Maya e Marília Pêra, as grandes amizades (como Pedro Paulo Rangel e Camila Amado), uma inusitada cumplicidade (com Renato Russo) e ainda a família (seu pai Dante inspirou-lhe na criação de Lineu, de A Grande Família, tanto na correção de caráter como no uso do cinto acima da barriga). Além disso tudo, um acidente que quase tirou sua vida.

Marieta Severo

A atriz que interpretou a mãezona Dona Nenê surpreendeu no papel da temida vilã Fanny de Verdades Secretas (2015), seu primeiro papel após o fim de A Grande Família.

Em 2017, Marieta Severo participou de O Outro Lado do Paraíso, também como vilã, e Um Lugar ao Sol (2021). No ano seguinte, encerrou o contrato com a Globo após quase 40 anos na emissora.

Em 2022, a artista de 76 anos foi a estrela do filme Aos Nosso Filhos, adaptação da peça de mesmo nome escrita e protagonizada por Laura Castro. A produção é da diretora portuguesa Maria de Medeiros.

Na trama, ela interpreta Vera, uma ex-combatente da ditadura militar que viveu em diversos países da América do Sul. Foi torturada, presa, fez parte da luta armada e da resistência. Coordenadora de uma ONG que cuida de crianças soropositivas, ela não consegue compreender, no entanto, o relacionamento de sua filha com outra mulher e o desejo das duas de gerar uma criança

No início deste ano, Marieta Severo conquistou o prêmio de Melhor Atriz no Madrid Film Awards (MADFA) 2023 por sua atuação em Domingo à Noite. O filme é dirigido por André Bushatsky e com roteiro de Bruno Gil Gonzalez.

O Madrid Film Awards é um dos festivais de cinema mais prestigiados da Espanha e inclui personalidades reconhecidas e premiadas do setor em seu júri. Na categoria em que venceu, Marieta concorreu com atrizes de outros 13 países.

Pedro Cardoso

Após 13 anos como Agostinho Carrara, o ator Pedro Cardoso saiu da Globo. Atualmente, ele é crítico da ex-emissora e mora em Portugal, mas volta periodicamente ao Brasil para apresentar peças.

Depois de quatro anos fora dos palcos, o artista de 60 anos apresenta duas comédias de sua autoria no Teatro MorumbiShopping Em À Sombra do Pai, que faz sessões às sextas e sábados, às 20h, e aos domingos, às 19h, ele encarna seis personagens diferentes e incita o público a se identificar com algum deles.

Como os seus espetáculos solo anteriores, o monólogo provoca o senso crítico da plateia e a capacidade de o público se colocar no lugar dos outros.

E O Recém-Nascido – em cartaz apenas aos sábados, às 22h, no mesmo local – marca a estreia de Pedro Cardoso no stand-up. No palco, ele evoca o humor como um alívio para a existência enquanto relata momentos de sua vida.

Lucio Mauro Filho

O Tuco de A Grande Família fez muitos trabalhos na Globo desde o fim do seriado. Lucio Mauro Filho participou do Popstar em 2017, fez parte do elenco da Escolinha do Professor Raimundo, Malhação e novelas como Bom Sucesso e Quanto Mais Vida, Melhor.

O artista, que também é músico, comanda atualmente a banda Lucio Mauro e Filhos no Caldeirão com Mion, aos sábados, na emissora.

Andréa Beltrão

A atriz de 59 anos, que eternizou a divertida Marilda no seriado, emplacou outra personagem também muito carismática, a Sueli de Tapas e Beijos. Na produção, Andréa Beltrão trabalhou ao lado de Fernanda Torres, que atuou no papel da cômica Fátima

Além de se dedicar a projetos no teatro e cinema, ela continuou na TV. Seu último trabalho foi na novela Um Lugar ao Sol, escrita por Lícia Manzo, finalizada no ano passado.

Na trama, ela quebrou todos os tabus ao falar da mulher de 50 anos. Na pele de Rebeca, a atriz mostrou uma mulher sufocada por um casamento em crise e que reencontra o desejo ao se envolver com outro homem, mais novo.

A cena em que Rebeca se recusa a fazer sexo com o marido e busca o prazer sozinha entrou pra história das novelas.

Em 2019, ela atuou brilhantemente na pele da apresentadora Hebe Camargo. A produção Hebe, a Estrela do Brasil contou a história da comunicadora, como a morte de seu segundo marido, Lélio Ravagnani (Marco Ricca) e a homenagem recebida no programa Domingão do Faustão.

Tonico Pereira

O ator Tonico Pereira, de 75 anos, deu vida ao atrapalhado Mendonça no seriado. Ele emplacou papéis em séries e novelas após o fim de A Grande Família e se dedicou ao mundo dos negócios. Ele administra um brechó.

Em 2018, ele estreou o espetáculo O Julgamento de Sócrates, no Teatro Nair Bello.

Evandro Mesquita

O Paulão do seriado coordena as carreiras como ator e músico desde antes do fim da produção. Evandro Mesquita, de 71 anos, segue na banda Blitz, que completou 40 anos em 2022.

Natália Lage

A intérprete de Guta participou, ao longo dos últimos anos, de produções na TV aberta, fechada e no streaming.

Depois de atuar durante oito anos em A Grande Família e Tapas e Beijos, Natália Lage voltou às novelas no final de 2021. A atriz viveu a médica Gabriela em Um Lugar Ao Sol.

Durante a pandemia, Natália aperfeiçoou seu trabalho como artista plástica. As antigas aquarelas evoluíram para enormes telas em acrílico e alguns trabalhos ficaram expostos em Búzios, Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

Vinícius Moreno

O ator de 24 anos participou do seriado ainda muito jovem. Vinícius Moreno interpretou o filho de Bebel e Agostinho, o Florianinho.

Depois, ele emplacou papéis em Tempo de Amar e Verão 90, na Globo, além de Gênesis, da Record TV.

Estadão Conteúdo