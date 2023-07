“Única coisa que cai do céu é chuva, o resto é luta”, publica Marlene Mattos

Em meio a muitas críticas diante do encontro da diretora com Xuxa Meneghel, ela rebate publicando uma frase

Marlene Mattos está na boca do povo essa semana desde que saiu o teaser do documentário de Xuxa e o encontro emblemático entre a apresentadora e sua empresária. No meio da história, ela publicou uma foto com uma frase que diz muito sobre o seu estado de espírito no momento em meio às críticas de todos os lados.

“Única coisa que cai do céu é chuva, o resto é luta”, publicou ela em seu Instagram oficial. Vale ressaltar que os fãs de Xuxa a têm como uma verdadeira mostra em relação a carreira da apresentadora e o tratamento que ela dava à Meneghel.

“O problema é o seguinte: eu não sei ser condescendente com gente burra. Eu sou exigente? Sou. Chega a ser cruel? Sou. Mas olha, eu sei fazer as coisas. Quando eu me proponho, eu sei fazer as coisas”, disse Marlene em entrevista.