Karen Acioly desembarca em Brasília para estreia de duas montagens

A dramaturga Karen Acioly desembarca em Brasília neste fim de semana para acompanhar estreias de duas montagens de textos de sua autoria: “Fina”, com elenco e produção local, e “Cabelos Arrepiados”, montado por uma companhia amazonense.

“Fina”, musical que irá circular por Parques Públicos do DF entre os dias 15 e 30 de julho, reúne um elenco feminino de pesos pesados do teatro brasiliense. A obra, leve e bem-humorada, dá uma lição de autoestima ao contar a história de uma menina em busca de autoaceitação.

Já o também musical “Cabelos Arrepiados”, montado pela premiada companhia manauara Buia Teatro, canta, com enredo envolvente, a história de cinco crianças que tiveram seus sonhos roubados. A peça convida à reflexão sobre a amizade, a união entre irmãos, o diálogo com os pais e os perigos da destruição do meio ambiente e do consumo desenfreado. Essa montagem fica em cartaz no Teatro do CCBB Brasília de 13 a 30 de julho.

Sobre a autora

Dramaturga, escritora, roteirista, diretora e curadora, Karen Acioly dedica-se a produções voltadas ao público infantojuvenil. Com 40 anos de carreira, completados este ano, a teatróloga conquistou o status de referência nacional e internacional nas artes cênicas e multidisciplinares.

Karen é autora de 30 textos e 19 livros. É detentora do Prêmio Hors-Concours, concedido pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, pela obra “A excêntrica família Silva”; e de menção honrosa, entre 6 mil inscritos, da UFRJ no SIAC 2023, maior evento de Ensino, Pesquisa e Extensão, pelo projeto de Minidoc de ópera para crianças. Outro grande feito em sua carreira é o Festival Internacional Intercâmbio de Linguagens (FIL), com edições desde 2003.