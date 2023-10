A Fazenda 15: Sander Mecca vence a prova de fogo e terá poder especial na roça; veja qual

Novo dono do Lampião de Fogo ganhou dois poderes na roça desta terça-feira (31)

Folhapress

São Paulo – SP

Sander Mecca foi o vencedor da prova de fogo de A Fazenda 15 (Record) nesta semana. O ex-integrante do Twister superou Jenny Miranda e Márcia Fu no desafio realizado neste domingo (29) dentro do reality. A dinâmica completa e o resultado foram revelados durante a edição desta segunda-feira (30).

Sorteados com a bolinha amarela na definição do jogo, o trio desceu para a área de prova com um ajudante cada: Jenny escolheu Cezar Black, Márcia selecionou Shayan e Sander chamou Yuri Meirelles.

A prova de fogo exigia resistência e força. Na primeira parte, o ajudante empurrava um trenzinho sob trilhos enquanto o outro tentava acertar bolas dentro dos vagões. A seguir, os jogadores precisavam encontrar peças escondidas e montar um painel. O mais rápido vencia.

O novo dono do Lampião de Fogo ganhou dois poderes na roça desta terça-feira (31). Entre as opções apresentadas para o público, a mais votada foi: “Ao final da votação, você deve anular o voto de 4 peões. Eles deverão votar outra vez, em peões diferentes (exceto você)”. A chama branca será revelada ao vivo.

Além disso, com a vitória de Sander, os outros quatro peões foram enviados diretamente para a baia.