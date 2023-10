27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo já tem data e local marcados

Câmara Brasileira do Livro, realizadora do evento, anuncia ainda a volta do cashback para os visitantes

A 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, realizada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e organizada pela RX, está marcada para ser realizada entre 6 e 15 de setembro de 2024. Este ano, o evento será realizado no Distrito Anhembi, localizado na zona Norte de São Paulo. Além disso, os visitantes que adquirirem ingressos para o evento receberão benefícios para a compra de livros. Os participantes com ingressos de valor inteira, custando R$ 5,00, receberão um cashback de R$ 15,00, enquanto aqueles com ingressos de meia-entrada, no valor de R$ 17,50, terão um retorno de R$ 7,50. Essa ação será válida somente para quem comprar os ingressos antecipadamente. E para os interessados em participar como expositores, as vendas de espaços estão oficialmente abertas. Editoras, livrarias, distribuidoras e autores independentes estão convidados a garantir seu espaço.