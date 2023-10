Mc Mirella fala sobre baixa autoestima: “Me sinto horrorosa”

A cantora usou suas redes sociais para fazer um desabafo sincero sobre a gestação da sua primeira filha com Dynho Alves

Mc Mirella deu o que falar entre seus fãs ao usar suas redes sociais para compartilhar um desabafo sobre sua autoestima. A cantora disse que tem se sentido feia nos últimos dias e relatou que se sente mal com sua aparência grávida. Vale ressaltar que ela será mãe de Serena, fruto do seu relacionamento com Dynho Alves.

“Meu tamanho está uma beleza, gente. Eu estou uma bola! Eu estou pra sair rolando pelas escadas. Vocês ficam falando que eu estou linda, maravilhosa, que eu estou com luz, mas onde? Me sinto horrorosa”, iniciou.

“Não que eu não seja grata pelos elogios, porque se vocês estivessem me esculhambando eu estaria pior ainda. Pra quem pesava menos de 50 quilos, estar assim como eu estou hoje é irreconhecível. O que mais está dando diferença é meu rosto e minhas costas que está larga pra caramba. Estou me sentindo enorme, eu não sei o que eu faço. Onde eu vou parar? Ainda tem mais um tempo aí”, ela desabafou sobre a mudança drástica em seu físico.