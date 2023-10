Rochelle, de Todo Mundo Odeia o Chris, encara influencer Brasileiro no Instagram

O vídeo já tem mais de 25 mil likes e diversos comentários comemorando a vitória do influenciadora Edy Silva

Edy Silva sabe que venceu ao ter seu vídeo republicado por ninguém mesmo, ninguém mais que Rochelle, Tichina Arnold, de Todo Mundo Odeia o Chris. A atriz publicou um vídeo em que ela encara o influenciador e não deixou de divertir a web.

“You gotta LOVE Brazil. Ya’ll are hilarious!”, escreveu ela no repost do vídeo do influenciador.

A publicação já tem mais de 25 mil likes e diversos comentários. O criador de conteúdo comentou desacreditado: “Mentiraaaaa”.