Postos médicos no circuito dos blocos no Rio atendem 129 por excesso de bebida e calor

De todas as pessoas atendidas, 14 precisaram ser removidas para UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) ou unidades hospitalares, para cuidados com maior suporte

ALÉXIA SOUSA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Os dois postos médicos da Secretaria Municipal de Saúde montados no circuito de blocos do centro do Rio fizeram, na manhã e início de tarde desta terça-feira (13), 129 atendimentos.

A maioria dos pacientes apresentava quadros relacionados à ingestão de bebidas alcoólicas em excesso e ao estresse térmico, devido ao forte calor.

De todas as pessoas atendidas, 14 precisaram ser removidas para UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) ou unidades hospitalares, para cuidados com maior suporte.