Carlinhos Maia é xingado e atacado por mulher

É possível ver a desconhecida avançando e tentando agarrá-lo, mas só consegue segurar uma das orelhas do influenciador

Na última sexta-feira (07), o influenciador Carlinhos Maia, durante encontro com fãs em Maceió, foi xingado e agredido por uma mulher desconhecida. Carlinhos estava conversando com fãs, quando a mulher aparece alterada, com uma lata de bebida na mão.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a desconhecida avançando e tentando agarrá-lo, mas só consegue segurar uma das orelhas do influenciador.

Ao se pronunciar sobre o ocorrido em seu perfil, Maia conta que toda a confusão começou quando ela o chamou de “ridículo” e disse que ele nunca tirou uma foto com ela. Segundo ele, sem deixar as ofensas passar batido, rebateu. “Eu disse: ‘Você sabe o que você é, feia'”, contou.

“Acha que a gente é brinquedo. Que pode chegar, apontar o dedo na minha cara e pedir qualquer coisa. É besta?”, disse ele. Carlinhos ainda disse que gritou com a mulher e que se sentiu bem ao fazer: “Gritei. Foi bom, porque a gente escuta tanta coisa todos os dias”.

Após o caso, o influenciador disse que decidiu contratar seguranças mulheres para “resolver” esses problemas. “Mulheres mandem currículo para minha produção. [Quero] contratar essa grandona mesmo”.