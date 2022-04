Cardi B excluí conta do Twitter após críticas por não comparecer ao Grammy

A cantora escolheu não ir a cerimônia e explicou o motivo afirmando que se não tivesse música nova não fazia sentido

A rapper Cardi B, 29, apagou sua conta oficial do Twitter durante a cerimônia do Grammy, que aconteceu neste domingo (3). A artista não compareceu à premiação e, após receber críticas de internautas, ela decidiu excluir seu perfil na rede social.

“Estou excluindo meu Twitter, mas por Deus eu odeio esses fãs idiotas”, escreveu a artista antes de apagar a conta. Ela foi indicada na categoria de melhor performance de rap, mas o prêmio foi para “Family Ties”, canção de Baby Keem e Kendrick Lamar.

A discussão com os fãs começou após ela compartilhar um tuíte de um fã apoiando sua decisão de não comparecer ao Grammy 2022. Porém, a discussão tomou outro rumo quando um internauta reclamou que a cantora “fica nos provocando e nunca soltando música”.

Cardi B explicou então o motivo de não ter ido à cerimônia. “Não vou a uma premiação se não tiver uma música nova para tocar ou se meu álbum não for lançado”, escreveu. Segundo o site Page Six, ainda não se sabe se a decisão é temporária ou permanente.

A cantora ainda disse que a decisão foi para sua própria segurança. “Eu preciso me proteger”, afirmou. Além disso, a página do Instagram da rapper também está indisponível.

Recentemente, a cantora arriscou de tatuadora e registrou a data de seu casamento no marido, o rapper Offset, 30, em comemoração pelo Valentine’s Day. “Vou fazer algo louco para o meu marido”, afirmava ela antes da experiência.

A tentativa de Cardi B como tatuadora está no novo episódio de seu programa no Facebook Watch, Cardi Tries, desta sexta (11). Um trecho da atração foi postado pela cantora em sua conta no Instagram. Os internautas comentaram empolgados, com direito até a pedidos para que ela os tatuasse também.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No episódio, o casal visita um estúdio de tatuagem e lá Cardi B avisa o marido que não quer apenas fazer uma tatuagem com ele, mas que ela quer fazer o desenho nele. “Você deveria confiar em mim, eu sou sua esposa!”, afirma ela ao rapper.

Depois de fazer algumas rodadas de treino em pele sintética tatuável enquanto é treinada pelo tatuador de Offset, Nico Hurtado, Cardi então tatua os números da data de seu casamento -20/09/17- na mão de Offset. “Na verdade, eu fui muito bem!”, diz ela orgulhosa.

Os dois estão casados desde 2017 e têm dois filhos juntos. O rapper também é pai de Kalea e Kody, 6, e de Jordan, 11, frutos de relacionamentos passados.