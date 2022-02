Cardi B arrisca de tatuadora e faz desenho no marido pelo Valentine’s Day

A tentativa de Cardi B como tatuadora está no novo episódio de seu programa no Facebook Watch, Cardi Tries, desta sexta (11)

Cardi B, 29, arriscou de tatuadora e registrou a data de seu casamento no marido, o rapper Offset, 30, em comemoração pelo Valentine's Day, considerado o Dia dos Namorados em alguns países e que é celebrado na segunda-feira (14). "Vou fazer algo louco para o meu marido", afirmava ela antes da experiência. A tentativa de Cardi B como tatuadora está no novo episódio de seu programa no Facebook Watch, Cardi Tries, desta sexta (11). Um trecho da atração foi postado pela cantora em sua conta no Instagram. Os internautas comentaram empolgados, com direito até a pedidos para que ela os tatuasse também. No episódio, o casal visita um estúdio de tatuagem e lá Cardi B avisa o marido que não quer apenas fazer uma tatuagem com ele, mas que ela quer fazer o desenho nele. "Você deveria confiar em mim, eu sou sua esposa!", afirma ela ao rapper. Depois de fazer algumas rodadas de treino em pele sintética tatuável enquanto é treinada pelo tatuador de Offset, Nico Hurtado, Cardi então tatua os números da data de seu casamento -20/09/17- na mão de Offset. "Na verdade, eu fui muito bem!", diz ela orgulhosa. Os dois estão casados desde 2017 e têm dois filhos juntos. O rapper também é pai de Kalea e Kody, 6, e de Jordan, 11, frutos de relacionamentos passados. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cardi B (@iamcardib)