Marrone, Tierry, Gabi Martins e Ivy Moraes estiveram presentes no Cafe de La Musique Brasília

Cafe de La Musique Brasília recebeu, no último sábado (30), convidados pra lá de especiais, que foram prestigiar a casa recém lançada no final do ano passado. Marrone, da dupla Bruno & Marrone, o cantor Tierry, responsável pelo hit Rita, a cantora, ex-BBB e namorada de Tierry Gabi Martins, e a também ex-BBB Ivy Moraes, entre outros amigos dos músicos, estiveram presentes no mais novo espaço da marca Cafe de La Musique.

As margens do Lago Paranoá, as celebridades ficaram em um lounge no espaço do Brazilian Paradise – projeto de verão do Cafe -, que tem como conceito os encantos brasilienses e referências de outros paraísos brasileiros. Os convidados tiveram a oportunidade de desfrutar a gastronomia exclusiva da casa dedicada aos frutos do mar, drinks inéditos e vinhos especiais, montados e assinados respectivamente pelo chef Lui Veronese, pelo mixologista Gutto Lopes e pelo sommelier e curador Lino Fructuoso.

A 18° operação do Café de La Musique no Brasil, e a primeira na região Centro-Oeste, apresenta para o público um novo conceito da marca, inédito até o momento, trazendo referências culturais dos povos indígenas e nordestinos para os mais de 1800m² do espaço, tendo a arquitetura e o design assinados pelo escritório paulista Imã Brands, das irmãs Vick e Bárbara Bacchi.