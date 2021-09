Boninho diz que é ‘mentira’ que equipe não gostou de inscritos para o BBB22

Além de negar a informação, Boninho revelou que pelo menos 100 mil pessoas já se inscreveram

Boninho, diretor do Big Brother Brasil, foi as redes sociais na noite desta quarta-feira, 1, para desmentir boatos de que a equipe do reality show não teria gostado dos inscritos analisados até o momento. Além de negar a informação, Boninho revelou que pelo menos 100 mil pessoas já se inscreveram.

“A gente tá preparando uma nova bateria de inscrições [para o BBB22]. Não fiquem preocupados, os 100 mil que fizeram a inscrição são geniais. A gente tá amando. Papo furado, mentira, fofoca que dizem que a gente não gostou de ninguém. A gente tá adorando e tem muita gente com muita chance já”, afirmou.

Mais cedo, o diretor havia revelado que as inscrições para a última leva de participantes já estavam abertas, pelo menos 20 mil vagas poderão ser preenchidas por interessados em participar do programa.

“Como muita gente pediu, a gente vai entregar mais 20 mil espaços, 20 mil tentativas para vocês. Mas assim, quem já fez, parabéns, estamos muito felizes. E agora, mais uma chancezinha. Quando? Aviso para vocês depois”, disse Boninho

Boninho não falou apenas do BBB22, o diretor adiantou que, em comemoração a décima temporada do “The Voice Brasil“, a produção vem preparando diversas novidades, inclusive o possibilidade de um quinto jurado.

“Muita novidade vai vir. É o décimo ano, então a gente vai fazer uma bagunça. Quer saber mais? Daqui a pouco a gente conta”, finalizou.