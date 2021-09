Neurocientista Fabiano de Abreu faz palestra para dois mil alunos do grupo Brasília Educacional

Na noite da última sexta-feira, dia 27, o PhD, neurocientista, psicanalista, biólogo e historiador Fabiano de Abreu deu uma palestra para os alunos do Grupo Brasília Educacional.

Ele contou detalhes de sua vida profissional e acadêmica para os estudantes e acadêmicos da universidade, onde destacou os desafios necessários para o sucesso.

Dono de um dos maiores QI’s do mundo, dados computados em 4 diferentes testes oficiais, Fabiano falou ainda sobre as conexões humanas e digitais, observando os desafios na busca pelo equilíbrio comportamental e as interações sociais. Além disso, considerando o cenário atual da nossa sociedade, o neurocientista deu dicas de como manter a saúde física e mental em bom estado.

Fabiano explicou como funciona a dopamina, neurotransmissor essencial para o bem-estar de qualquer pessoa e que não é o único neurotransmissor importante, apontando para outros relacionados também à memória e atenção. Usando este exemplo, Fabiano apresentou situações e vivências do cotidiano e como o cérebro humano lida com elas. Para isso, ele mencionou, usando um modelo de cérebro, uma situação como aquela em que a ansiedade impacta a pessoa. Ele deu um exemplo citando a vida financeira, quando experiências ruins acabam vindo à tona num momento em que as memórias negativas afetam profundamente a pessoa, trazendo memórias de traumas de forma semântica.

A palestra serviu para estudantes terem uma reflexão sobre as habilidades profissionais de suas áreas e perceberem como nas situações mais simples do cotidiano, o cérebro é essencial para que a pessoa lide com aquilo. Fabiano lembrou também de suas publicações, inclusive uma em que provou que as pessoas estão ficando menos inteligentes devido ao uso inadequado da internet. Tema este que ganhou repercussão mundial anos depois quando um cientista francês abordou o mesmo assunto. Ou seja, o brasileiro já tinha alertado para um assunto que naquele momento não teve o reconhecimento que deveria. Incentivando assim que tenham mais cientistas no Brasil e que briguem pelo reconhecimento, que sirvam como exemplo para que tenham mais estudiosos e descobertas no país.

O conteúdo foi bastante elogiado por todos que acompanharam o evento, tanto que ainda durante a ministração o neurocientista foi convidado para uma nova palestra na universidade. Aos 40 anos de idade, Fabiano de Abreu é conhecido por sua inteligência e pelas diversas formações que possui, mais de 50 títulos. Além disso, ele é autor de dezenas de artigos científicos publicados em diferentes países. Para se ter ideia, seu QI é de 180 em padrões europeus, número superior ao de grandes personalidades da história e é membro da Mensa International, associação que reúne as pessoas mais inteligentes do planeta. A palestra fez parte da abertura do semestre letivo do Grupo Brasília Educacional e foi transmitida para alunos e professores das 12 faculdades mantidas pela instituição.