Xande de Pilares ganha samba na Vai-Vai

Ainda sem ganhar um Carnaval com um samba de sua autoria, Xande almeja ver a escola levantar o troféu com a composição

Xande de Pilares é campeão na Escola de Samba Vai-Vai com o samba-enredo “TAMBOR AFRICANO, DE NEGRA BRAVURA E O MESMO TAMBOR DA SARACURA QUILOMBO DO SAMBA NÃO MORRE JAMAIS. EU SOU, EU SOU VAI-VAI”, uma composição feita em parceria com Peu, Claudio Russo, Junior Gigante, Jairo Limozini e Bruno Giannelli. O enredo da escola paulista é “Sankofa”, pássaro sagrado africano.

“A Vai-Vai é a primeira escola de São Paulo que eu tenho a oportunidade de assinar um samba, uma escola super tradicional do Bexiga, que teve o Geraldo Filme e toda a sua história. Sem contar que eu sou apaixonado pelo povo paulistano. Eles tratam o nosso samba de uma maneira tão carinhosa, que poder retribuir em forma de samba é uma coisa que não tem preço. Espero que a pandemia termine logo, que tenha desfile e o samba funcione na Avenida, que é o passo mais importante. Agradeço muito aos meus parceiros, em especial o Claudio Russo, que é um compositor supercampeão”, diz o sambista.

Ainda sem ganhar um Carnaval com um samba de sua autoria, Xande almeja ver a escola levantar o troféu com a composição. “Sigo com esse sonho de ver a escola levantar um troféu com meu samba. Não foi possível estar presente na disputa, mas fiquei muito feliz quando recebi a notícia . Agradeço muito a diretoria, o presidente, todos os segmentos da escola e em especial os parceiros. É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar.”, comenta Xande de Pilares.

Agora, o artista aguarda o resultado da semifinal do Salgueiro, que acontece dia 4 de setembro, para saber se segue ou na disputa do samba-enredo 2022 da escola do coração. Caso ele vença, será a quarta vez. Em 2014, ele ganhou com “Gaia, a vida em nossas mãos” , samba nota dez que conquistou os prêmios Estandarte de Ouro e Tamborim de Ouro, em 2015, foi “Do Fundo do Quintal, Sabores e Saberes da Sapucaí” e em 2018 emplaca seu terceiro samba “ Senhoras do Ventre do Mundo”.