Belo faz releitura de sucesso dos anos 90

O cantor lançou “Sonho Por Sonho” em todas as plataformas de música nesta sexta-feira (1)

Ícone e uma das mais belas vozes da música brasileira há quase de 30 anos, Belo lança nesta sexta-feira (01), uma versão de “Sonho Por Sonho”, sucesso na voz de Leandro e Leonardo.

Autoria de José Augusto, a música foi regravada pelo cantor das multidões em show realizado no Espaço das Américas, São Paulo, que brilhantemente deu voz e balanço à canção, transformando em um delicioso pagode romântico.

Sobre a escolha da música, Belo conta que sempre teve muita vontade de gravar algo de Zé Augusto, artista que ele sempre foi fã.

“Eu sou muito fã do Zé Augusto, ele é referência para mim na música romântica. Já faço algumas canções dele no Belo In Concert, que é outra pegada dos shows de estrada. Então, regravar esse sucesso que já esteve na voz de Leandro e Leonardo, foi um prazer e a realização de um desejo antigo.” – declara Belo

Além do lançamento de “Sonho Por Sonho”, Belo está preparando uma surpresa para os fãs ainda para esse ano. A gravação de um novo DVD vem por aí!

“O Belo In Concert é uma conexão bem diferente, e que eu amo fazer. Diferente dos shows convencionais que tem em média duas horas e meia, Belo In Concert eu faço quatro horas de show. Nele eu canto o que não consigo incluir num repertório normal, por exemplo. Eu canto muita música MPB, as românticas de compositores e cantores que eu sou fã, além de músicas da minha carreira mesmo, que os mais jovens não conhecem. ” – Completa

Amado pelo grande público e muito respeitado no meio artístico, Belo volta às plataformas digitais com novos projetos, entre eles músicas inéditas que o cantor está preparando.