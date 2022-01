O primeiro eliminado do BBB 22 testou positivo para Covid-19

Luciano confirmou a informação através de suas redes sociais e tranquilizou os seguidores “eu estou bem e assintomático”.

Na noite da última quinta-feira (27), o ex-bbb estava confirmado no quadro “Fora da casa BBB” apresentado por Ana Clara, mas testou positivo para Covid-19. Luciano afirmou que antes de participar de todos os compromissos, eles estavam fazendo o teste PCR, e que dessa vez testou positivo.

No início do programa, a apresentadora lamentou a ausência do ex-bbb no estúdio e desejou uma boa recuperação. “Antes do programa precisamos cumprir os protocolos de segurança e infelizmente o Luciano testou positivo. Desejo uma boa recuperação a ele”, disse.

Em seu Instagram, o dançarino apareceu para confirmar a informação e tranquilizar os fãs e amigos. “Gente, antes de qualquer coisa, eu estou bem! Vi muitas pessoas preocupadas, mas eu estou ótimo e assintomático”, afirmou.

“Nessa altura do campeonato, do jeito que o mundão está, é uma coisa comum, mais comum que parece. Antes de qualquer programa a gente faz o teste e dessa vez deu positivo. Vou cumprir o protocolo, fazendo a quarentena dentro do quarto de hotel e irei fazer outro teste pra ver se está tudo bem mesmo”, finalizou.