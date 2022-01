BBB 22: Luciano é o primeiro eliminado da edição

Pela sede incessante de fama, o participante não agradou os internautas e foi o primeiro eliminado do BBB 22.

Com 49,31%, Luciano deixou a casa mais vigiada do país com lágrimas nos olhos. A sua saída foi ocasionada pelo discurso que ele fazia todos os dias: ser famoso. Os internautas não curtiram as falas do brother e esse se tornou o maior motivo da sua eliminação.

Ainda dentro do BBB, Luciano tentou contar uma história emocionante de sua vida, mas não pegou bem aqui fora. O dançarino chegou a dizer que “fama” foi uma palavra que a sua mãe lhe ensinou e por isso é tão valiosa para ele. Mas, falar do assunto o tempo todo não agradou ninguém.

Não é errado sonhar em ser famoso, ainda mais quando entra no Big Brother Brasil, o único problema do brother foi a maneira de se expressar, que por muitas vezes, deixava os demais participantes irritados.

Em seu primeiro discurso, Tadeu anunciou a saída de Luciano afirmando: “Você sai do BBB hoje sem conseguir o que queria, ou pelo menos não da forma que queria, mas tem a vida toda aqui fora pra lutar pelo o que realmente vai te fazer feliz”.

O apresentador aproveitou para questionar os outros participantes sobre “O que eles foram fazer no Big Brother?” e “Se eles estão querendo a coisa certa?”, deixando claro que ainda há tempo para repensarem e se entregarem ao jogo, de verdade. “Já pensou entrar no BBB, algo tão difícil e concorrido, e perceber que não adiantou de nada? Passar esses dias ai dentro e ao sair ver que nada mudou aqui fora? Que desperdiçou a chance por não saber direito o que queria?”, lembrou Tadeu, deixando os brothers intrigados e pensativos.