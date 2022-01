‘Big Terapia’ estreou ontem sob o comando de Paulo Vieira

O novo quadro de humor do BBB teve primeiro episódio nesta quarta (26), com participação do ex-BBB Luciano

Um quadro inédito e cheio de humor sobre a casa mais vigiada do Brasil teve sua estreia nesta quarta, dia 26, no ‘BBB 22’. No comando da nova atração, Paulo Vieira vai “analisar” de maneira nada convencional o comportamento dos confinados, ajudando os fãs do reality a entender o que acontece com os brothers nos momentos de tensão do paredão, e dando conselhos sobre a vida dos participantes que já deixaram o jogo.

Empolgado com a estreia do quadro, Paulo Vieira revelou como está sendo a experiência no ‘BBB 22’: “Eu amei ser pago para fazer os comentários que eu faço na minha casa. Além disso, a equipe do Big é feita de pessoas que estão lá há muitos anos, inclusive fazendo comédia dentro desse programa que é tão diferente de tudo o que eu já fiz. Estou confiando 100% neles e acreditando que a gente vai fazer um excelente trabalho”, observa.

No primeiro episódio do ‘Big Terapia’, o humorista contou com a presença de Luciano, o eliminado desta semana. A missão de Paulo é dar dicas – ou seria uma confundida? – de como o ex-participante pode agir nas situações que vão surgir em sua vida após a saída do confinamento. É claro que não passa de uma grande brincadeira.

“Um participante está voltando ao programa, agora para ser entrevistado. Isso é muito legal! Então, estou feliz e grato por essa confiança de poder fazer esse papo dentro do BBB”, vibra o humorista. “Eu quis que ele risse comigo de tudo o que aconteceu com ele no BBB”, destaca Paulo sobre a conversa que teve com Luciano.

O ‘BBB 22’ tem direção artística de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O programa vai ao ar de segunda a sábado, após ‘Um Lugar ao Sol’, e domingos, após o ‘Fantástico’.