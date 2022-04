Eslovênia diz que se surpreendeu com ‘unfollow’ de Naira Azevedo

A ex-bbb comentou no programa da Multishow, Big Brother Brasil – A eliminação, sobre sua relação com a cantora dentro da casa

Eliminada do Big Brother Brasil 22 (Globo) no último domingo (3), Eslovênia disse que ficou surpresa após sair da casa com a atitude de alguns colegas em relação a ela.

“Naiara, por exemplo, me deu ‘unfollow’. Soube que ela falou de mim, não só de mim, e lá dentro era um amor. Eu achava que era recíproco [o carinho]”, comentou a modelo em entrevista ao programa Big Brother Brasil – A eliminação (Multishow).

Eslovênia disse que Naiara Azevedo se comportou da mesma maneira com outros brothers. A cantora sertaneja foi a terceira eliminada do reality, deixando o programa com 57, 77% dos votos.

Ela chegou a voltar para os estúdios da Globo, para gravar uma dinâmica com alguns dos eliminados. Na ocasião, porém, a artista discutiu ao vivo com Rodrigo e Bárbara, e chegou a trocar farpas com Laís e Jade. Naiara e Larissa também discutiram durante o programa, depois que Jade disse que a sertaneja teria pedido um camarim apenas para ela.

Após a dinâmica, celebridades e fãs do programa pediram nas redes sociais que Naiara voltasse ao programa.

“Alguém coloca a Naiara Azevedo na casa já”, escreveu Marina Ruy Barbosa em seu perfil no Twitter. Já Giovanna Ewbank fez uma série de elogios à cantora, e retuitou uma mensagem de um seguidor que pedia: “Boninho, abre a porta dessa casa de novo e joga a Naiara lá dentro, please”.

Ingrid Guimarães também chegou a comentar a participação da ex-sister. “Naiara entrega fogo no parquinho”, escreveu. “Gente não tô evoluida hoje foi mal”.

Em reposta, muitos seguidores comentaram que Naiara “salvou a dinâmica”. “A dinâmica já pode acabar né? Sem Naiara não tem graça. Quem concorda?”, escreveu Lore Improta nas redes sociais.