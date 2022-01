“Ela é ídola da molecada” afirma Pedro Scooby ao falar de Jade Picon

Em conversa com Linn da Quebrada e Douglas Silva, o surfista contou que Jade era um fenômeno do lado de fora da casa.

Na madrugada desta sexta (21) Linn e Douglas questionaram quem era a Jade Picon e afirmaram que não a conheciam. Pedro Scooby, que já tinha encontrado a influenciadora e seu irmão fora do BBB, explicou aos brothers.

“Ela é um ídola da molecada. Tipo, uns 13 milhões de seguidores. Sua filha [apontando para Douglas Silva] deve saber quem é ela”, afirmou Scooby.

O surfista contou de algumas vezes que encontrou com Jade do lado de fora da casa mais vigiada do país, “Teve uma vez, em Portugal, que alguns fãs vieram falar com ela morrendo de chorar e ela foi muito atenciosa com eles”.

Linn e Douglas ficaram surpresos por nunca terem visto e nem ouvido falar da influenciadora fora do BBB.