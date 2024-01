Davi e Isabelle trocam emojis negativos no Queridômetro

Isabelle também reclamou do baiano e sugeriu que estava implicante com ela

Folhapress

São Paulo – SP

Escolhidos pelo público para entrarem no BBB 24 (Globo), a amizade entre Isabelle e Davi parece ter balançado.

No Queridômetro desta quarta-feira (24), Isabelle e Davi trocaram emojis negativos. Enquanto o baiano deu um biscoito à dançarina, ela mandou um coração partido.

Mais cedo, Isabelle, Giovanna e Michel reclamaram de Davi. As sisters reclamaram da comida feita por Davi no café da manhã.

Depois disso, Isabelle também reclamou do baiano e sugeriu que estava implicante com ela. “Viu como ele estava implicante comigo ontem? Eu não observo que ele está assim com todo mundo, mas comigo eu percebi. Eu falei: ‘Por que você está fazendo isso?'”, apontou.

Antes, a produção chamou a atenção do brother que dormiu no sofá da sala após limpar a casa e arrumar a mesa do café na Xepa.